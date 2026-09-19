Певческая капелла из Петербурга выступит в Сербии с 20 по 23 сентября

Санкт-Петербургская певческая капелла посетит Сербию с 20 по 23 сентября. В рамках гастрольного тура хор примет участие в фестивале "Дни Стевана Мокраняца", выступив в Неготине, Нише, Нови-Саде и Белграде с программой из русских и сербских произведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС «Пора возвращатьс...
- Зеленский засмеял...
- Пригожин планиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым