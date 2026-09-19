Певческая капелла из Петербурга выступит в Сербии с 20 по 23 сентября

Санкт-Петербургская певческая капелла посетит Сербию с 20 по 23 сентября. В рамках гастрольного тура хор примет участие в фестивале "Дни Стевана Мокраняца", выступив в Неготине, Нише, Нови-Саде и Белграде с программой из русских и сербских произведений.