Французский город нашел новый способ борьбы с крысами: кто принял участие в эксперименте

Город Марсель (юг Франции) прибегнул к помощи хорьков, чтобы избавиться от крыс, вторгшихся в его парки, и начал новый эксперимент по применению этого «щадящего и экологически чистого» метода, который надеется сохранить до лета 2025 года, объявил муниципалитет во вторник, сообщает AFP, цитируемое агентством Agerpres.
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