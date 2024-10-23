Французский город нашел новый способ борьбы с крысами: кто принял участие в эксперименте

Город Марсель (юг Франции) прибегнул к помощи хорьков, чтобы избавиться от крыс, вторгшихся в его парки, и начал новый эксперимент по применению этого «щадящего и экологически чистого» метода, который надеется сохранить до лета 2025 года, объявил муниципалитет во вторник, сообщает AFP, цитируемое агентством Agerpres.