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Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет

Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет

Старт ракетоносителя будущего "Тёмного орла", в 2020 году. Вместе с гиперзвуковым планирующим блоком они ещё не летали.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Вот именно Владимир!Вот именно!!!!
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3 час.
Александр Ткаченко
Видать не всю документацию, украли, в лихие девяностые. А своего ума не хватает. Печалька.
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1 час.
Светлана Петрова
Германия изобрела бомбу, которая поражает несколько этажей под землю, запускают с самолета, летит до 500км, кто то продал
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1 час.

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