Падение "Тёмного орла". В США вновь ругают наш "Кинжал", но очередной провал их программы гиперзвука уже никого не удивляет
Старт ракетоносителя будущего "Тёмного орла", в 2020 году. Вместе с гиперзвуковым планирующим блоком они ещё не летали.
Комментарии
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Вот именно Владимир!Вот именно!!!!
Видать не всю документацию, украли, в лихие девяностые. А своего ума не хватает. Печалька.
Германия изобрела бомбу, которая поражает несколько этажей под землю, запускают с самолета, летит до 500км, кто то продал
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