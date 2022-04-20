Снайперы ВВО ликвидировали лидеров условных НВФ в Приморье

Снайперы ВВО ликвидировали лидеров условных НВФ в Приморье

Особое внимание было уделено вопросам маскировки и скрытому перемещению, а также ведению прицельного огня на дистанциях до 1000 метров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх