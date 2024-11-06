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Лечебные термальные курорты России: где отдохнуть в зимний период

Лечебные термальные курорты России: где отдохнуть в зимний период

Лечебные термальные курорты России становятся все более популярными как среди туристов, так и среди местных жителей, особенно в зимний период, когда в стране холодно и снег вызывает желание утонуть в теплых минеральных водах.

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