Дакота Джонсон вернула ведьминский стиль — и сейчас он выглядит особенно актуально

Если выбирать правильный образ для начала октября, то Дакота Джонсон точно попала в настроение. На ужин в Нью-Йорке по случаю своего 37-летия актриса пришла в длинном чёрном кружевном платье Stella McCartney, кожаном пальто с меховой отделкой и босоножках на каблуке.
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