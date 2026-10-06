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Дакота Джонсон вернула ведьминский стиль — и сейчас он выглядит особенно актуально

Дакота Джонсон вернула ведьминский стиль — и сейчас он выглядит особенно актуально

Если выбирать правильный образ для начала октября, то Дакота Джонсон точно попала в настроение. На ужин в Нью-Йорке по случаю своего 37-летия актриса пришла в длинном чёрном кружевном платье Stella McCartney, кожаном пальто с меховой отделкой и босоножках на каблуке.

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