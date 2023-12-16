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Закон и Порядок

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На сцену Малого Театра вернулся «Дон Жуан»

На сцену Малого Театра вернулся «Дон Жуан»

Кто такой Жан-Батист Мольер знает каждый образованный человек. Пьесы французский драматург, комедиограф и актер писал еще в 17-м веке.

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