Автомобильный фестиваль в стиле ретро прошел в Челябинске

Пока российский потребитель мечется между дорогостоящими китайцами и еще более дорогостоящим параллельным импортом, в знаменитом уральском городе Челябинске открылась выставка настоящей автомобильной истории.
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