Устранение нештатной ситуации в Адлерском районе по улице Березовая Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 150 мм по улице Березовая.
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Устранение нештатной ситуации в Адлерском районе по улице Березовая Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" оперативно устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 150 мм по улице Березовая.