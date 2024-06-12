Сегодня вся страна знает автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов - Прим. ред.), ведь почти в каждом уголке необъятной Родины можно встретить поклонников песен «Я русский», «Встанем», «Мама» и многие другие.
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