Мощные удары по аэродромам ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине ночью 21 декабря Юлия СоколоваНочью 21 декабря на Украине раздались взрывы в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Одесскую и Запорожскую.