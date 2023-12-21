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Мощные удары по аэродромам ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине ночью 21 декабря

Мощные удары по аэродромам ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине ночью 21 декабря

Мощные удары по аэродромам ВСУ: где прозвучали взрывы на Украине ночью 21 декабря Юлия СоколоваНочью 21 декабря на Украине раздались взрывы в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Одесскую и Запорожскую.

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