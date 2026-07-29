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Россиянам разъяснили правила использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

Россиянам разъяснили правила использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев заявил, что в России можно пользоваться мессенджером Telegram после того, как его основателя Павла Дурова обвинили в содействии терроризму.

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