Россиянам разъяснили правила использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога», юрист Дмитрий Хрулев заявил, что в России можно пользоваться мессенджером Telegram после того, как его основателя Павла Дурова обвинили в содействии терроризму.
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