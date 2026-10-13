Депутаты РТ поддержали законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.