Марочко допустил окружение тысяч солдат ВСУ у Курахово

До 3 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских военных у Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), допустил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.