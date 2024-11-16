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Марочко допустил окружение тысяч солдат ВСУ у Курахово

Марочко допустил окружение тысяч солдат ВСУ у Курахово

До 3 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских военных у Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), допустил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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