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Юрист предупредил о мошенниках, скрывающихся за СМС от ломбардов

Юрист предупредил о мошенниках, скрывающихся за СМС от ломбардов

Под различными предлогами они убеждают человека сдать драгоценности в ломбард Мошенники начали использовать СМС с предложениями быстро оформить заем под залог ювелирных изделий, чтобы похищать персональные и банковские данные граждан.

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