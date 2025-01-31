В правительстве Ямала стартовал второй поток стажировок

Для участия в проекте «ЯМОЛОД.стажировка» в Салехарде собрались 15 молодых специалистов. Среди них и выпускники ямальских школ, обучающиеся в вузах Казани, Брянска, Екатеринбурга, Тюмени, Республики Башкортостан.
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