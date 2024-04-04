Секция вейкбординга будет запущена в Дзержинске весной 2024 года

В Дзержинске на Святом озере завершается второй этап возведения вейк-парка. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 80%: полностью оборудована реверсивная установка, смонтированы пять опор кольцевой конструкции и подготовлено основание для стационарного понтона.
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