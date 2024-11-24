Инвалютная картошка: сбросят ли цены заграничные овощи? Ольга ВайленкоЧтобы сдержать рост цен на продовольствие, российские власти рассматривают возможность снижения таможенных пошлин на импорт ряда сельхозтоваров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии