Боевые пловцы ТОФ провели плановое обследование пунктов базирования кораблей во Владивостоке

Отработка данных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится систематически и позволяет обезопасить фарватер и акваторию мест базирования кораблей и судов флота независимо от времени года и погодных условий.
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