Reuters: Армия Сирии получила приказ отступать из основных районов Алеппо

Повстанцы возвращаются в город впервые с 2016 года, когда российские и сирийские войска отбили егоСирийские военные получили приказ о «безопасном выводе» сил из города Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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