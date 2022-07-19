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«Бавария» готова продать Павара за 35 млн евро после покупки де Лигта

Защитник Бенжамен Павар может покинуть «Баварию». Мюнхенский клуб готов продать 26-летнего игрока сборной Франции за 35 млн евро в связи с предстоящим переходом защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

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