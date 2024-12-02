ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • svet alex
    Неужели в среде нашей власти есть такие умственно неполноценные и ратующие только за себя идиоты , которые не понимаю...Элиты хлопочут. "...
  • Anodtat
    Да забыл добавить: всю эту фантасмагорию затеял один человек, бывший коммунист.Там есть, что почитать,там есть над че...Если не коммунист...
  • Anodtat
    Александр, наберите в контакте Батт, и вы убедитесь, что монархистов в России очень мало.Если не коммунист...

Отсудивший 300 млн у BMW россиянин на 150 млн рублей купит БпЛА для СВО

Отсудивший 300 млн у BMW россиянин на 150 млн рублей купит БпЛА для СВО

Украина разваливается,не верьте! Постоянно читаю, что Украина разваливается на глазах. Люди, а вы сами были там, лично? Могу сказать, не верьте всему, что пишут в интернете.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ему  и тысячи  из этих миллионов  не даст никто. Всё  это пустая  шумиха.
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7 час.
Олег
Зато какой пиар.
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6 час.
РР
Русский Россиянин
Ага, виртуальных денег, забыли добавить, они положили на все законы, это только после победы над Европой, если она выживет, после очередного трибунала ✌️😁
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5 час.

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