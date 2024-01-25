Онколог назвал продукты — провокаторы рака желудка

Неправильное пищевое поведение и злоупотребление вредными продуктами — одна из самых частых причин, повышающих риск развития рака желудка, рассказал 25 января руководитель онкоцентра медхолдинга «СМ-Клиника», д.
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