Депутат Затулин заявил, что ОДКБ ничего не стоит без России

Ровно 30 лет назад — 20 апреля 1994 года — вступил в силу договор о коллективной безопасности (ДКБ). Документ подписали девять государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан.