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Депутат Затулин заявил, что ОДКБ ничего не стоит без России

Депутат Затулин заявил, что ОДКБ ничего не стоит без России

Ровно 30 лет назад — 20 апреля 1994 года — вступил в силу договор о коллективной безопасности (ДКБ). Документ подписали девять государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан.

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