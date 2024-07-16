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В программе республиканцев не упомянут напрямую украинский конфликт

В программе республиканцев не упомянут напрямую украинский конфликт

Россия или Украина не упоминаются напрямую в платформе Республиканской партии США, которая проводит свой национальный съезд, при этом в документе указывается на необходимость восстановления мира в Европе.

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