В Британии пригрозили новыми заходами кораблей в «воды Украины»

Александр КириловПолитикаВ Британии пригрозили новыми заходами кораблей в «воды Украины»Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что ВМС страны продолжат .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛМилости просим..ю И мы в Ирландию и Шотландию по их приглашению в гости пидем с военными базами, для освободительного движения и независимости угнетенных народов Шотландии и Ирландии.... Россия с вами и за вашу независимость от Английской короны...Комментировать
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