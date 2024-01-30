Второй год подряд Новосибирская область лидирует в рейтинге по объективности проведения ЕГЭ

Как прокомментировала министр образования региона Мария Жафярова, в 2024 году стоит задача повысить интерес выпускников к выбору предметов естественно-научного профиля – это является одним из ключевых показателей национального проекта «Образование», инициированного Президентом России.
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