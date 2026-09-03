Ждет в гости: президент Индонезии пригласил Путина посетить страну

Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
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