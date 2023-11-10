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Билогические угрозы США: Россия в группе риска – примение оружия началось

Билогические угрозы США: Россия в группе риска – примение оружия началось

Военный и международный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов не исключил, что США могут применить биологическое оружие на территории Украины.

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Комментарии
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Betahon
Никто не помешает при нанесении превентивного удара России по секретным биолабораториям Пентагона, сша, расположенным в окружении нашей страны. Министерство обороны РФ уже представило в ООН изобличительные документы против сша о разработке, производстве и распространении БОВ! Более того, отмечены случаи необычных заболеваний скота в Краснодарском и Ставропольском крае. И надо всего 15-20 ракет!
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