Билогические угрозы США: Россия в группе риска – примение оружия началось

Betahon

Никто не помешает при нанесении превентивного удара России по секретным биолабораториям Пентагона, сша, расположенным в окружении нашей страны. Министерство обороны РФ уже представило в ООН изобличительные документы против сша о разработке, производстве и распространении БОВ! Более того, отмечены случаи необычных заболеваний скота в Краснодарском и Ставропольском крае. И надо всего 15-20 ракет!