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Trump's Truth Social Announces Merger 'Milestone'

Trump's Truth Social Announces Merger 'Milestone'

Trump's Truth Social Announces Merger 'Milestone' Authored by Katabella Roberts via The Epoch Times (emphasis ours), Former President Donald Trump's company, Trump Media & Technology Group (TMTG) has reached another "important milestone" in its merger with Digital World Acquisition Corp.

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