Trump's Truth Social Announces Merger 'Milestone' Authored by Katabella Roberts via The Epoch Times (emphasis ours), Former President Donald Trump's company, Trump Media & Technology Group (TMTG) has reached another "important milestone" in its merger with Digital World Acquisition Corp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)