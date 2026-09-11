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Татар-информ

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Ученые сочли опасения об угрозе ИИ для человечества преувеличенными

Ученые сочли опасения об угрозе ИИ для человечества преувеличенными

Ряд мировых исследователей считает преувеличенными опасения, что развитие искусственного интеллекта в будущем может привести к уничтожению человечества.

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