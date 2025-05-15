ФСБ предотвратила атаки на школы в Москве и Тюмени: задержаны 6 человек

В 81 регионе России ФСБ провела мероприятия по предотвращению насилия среди молодежи. Задержаны шесть человек, планировавшие атаки на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
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