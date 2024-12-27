Марочко сообщил, что российская армия после прорыва в Старице закрепляется на новых рубежах

Бойцы ВС РФ готовятся к дальнейшему продвижению Военнослужащие российской армии, прорвав накануне линию обороны ВСУ в населенном пункте Старицы Харьковской области, закрепляются на новых рубежах и позициях.
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