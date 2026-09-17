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Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы

Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы

Специальный суд по Косово приговорил бывшего премьер-министра и президента этой непризнанной республики Хашима Тачи к 25 годам тюремного заключения, признав его вину в совершении тяжких военных и уголовных преступлений.

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