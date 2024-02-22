Маленькие чемпионы получили олимпийские награды

В Петрозаводске прошла зимняя детская олимпиада (0+) Семейный праздник, организованный Детским спортивным движением «Маленький Чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего»), прошел в Петрозаводске уже в восьмой раз в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта при поддержке ….
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