Маленькие чемпионы получили олимпийские награды

В Петрозаводске прошла зимняя детская олимпиада (0+) Семейный праздник, организованный Детским спортивным движением «Маленький Чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего»), прошел в Петрозаводске уже в восьмой раз в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта при поддержке ….