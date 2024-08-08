Догуглился: астраханец проведет 4 года в тюрьме за подозрительные поисковые запросы

Помимо долгого срока в заключении мужчине также предстоит выплатить денежный штраф. Областная полиция по материалам дела сотрудников регионального УФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя.
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