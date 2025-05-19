Хинштейн отомстил популистам, мешавшим ему во время оккупации

В Курской области начались чистки партийного истеблишмента. Из ЛДПР исключили депутата трех созывов заксобрания, экс-координатора реготделения Владимира Федорова, обвинив в бездействии во время оккупации области.
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