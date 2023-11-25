Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин: ИИ откроет новую главу существования человечества

Путин: ИИ откроет новую главу существования человечества

Президент РФ Владимир Путин принял участие в Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») 2023.

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