Путин: ИИ откроет новую главу существования человечества

Президент РФ Владимир Путин принял участие в Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») 2023.
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