Перед выборами президента в курганском округе пройдет дискотека

В селе Глядянское Курганской области перед выборами пройдет дискотека «Голосуй — не комплексуй!». Данная информация размещена в группе администрации Притобольного округа, в который входит село, в соцсети «ВКонтакте».
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