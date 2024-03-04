Европа. Часть первая. Историческая модель

СК

Сергей К

Россия как империя тоже возникла по необходимости. Страна большая. Отдельные кусочки сами отстоять себя не могут. Ну и экономика в большой стране всегда мощнее. Тоже есть противоречия между народами. Вот, пожалуйста, история с Украиной. СССР посыпался. Значит, они про нас примерно тоже пишут, что мы про них.