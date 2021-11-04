Не только о футболе

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ruslan Zakirov
    И все-таки я не могу понять, из чего исходят все эти тренеры, когда не берут в сборную лучшего нападающего. Почему Аг...«ЭТИ МАТЧИ НЕ СТА...
  • Ritchie Blackmore
    Побольше бы таких игр, за которые не стыдно. Вчерашний матч ( а ранее с Наполи ) показал, что позорный проигрыш Зенит...Ничьи «Спартака» ...
  • Ruslan Zakirov
    Матч с Лестером показал, что лучше всех в России в футболе разбирается .... Дюков. Сначала руками Карасева убрал Жиго...Ничьи «Спартака» ...

«Ливерпуль» и «Аякс» в плей-офф ЛЧ, победы «Реала», «Сити» и «Интера», матчи РПЛ в Москве разрешили, Хави не отпускают в «Барсу», Кузнецов может сыграть на ОИ и другие новости

«Ливерпуль» и «Аякс» в плей-офф ЛЧ, победы «Реала», «Сити» и «Интера», матчи РПЛ в Москве разрешили, Хави не отпускают в «Барсу», Кузнецов может сыграть на ОИ и другие новости

Доброе утро всем нашим подписчикам! Насыщеннный день ждёт нас сегодня, так что медлить нельзя – ловите главные новости среды для начала крутейшего четверга.

Вернуться к статье
Обсудить
Лена Мисько
Агент Ракицкого: «Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», - сообщил агент Вадим Шаблий Sport24. Контракт 32-летнего украинца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Лена Мисько
Четыре из шести тура в ЛЧ сыграны – а это значит, что пора считать расклады 👨‍🏫 Изучаем, кто уже обеспечил себе место в плей-офф, кто близок, а кто точно мимо ⤵️ https://sprts.cc/az2Luh
Лена Мисько
РПЛ назвала лучших: • Мяч полузащитника "Арсенала" Кингса Кангва в ворота "Зенита" признан лучшим голом РПЛ в октябре; • Возглавляющий самарские "Крылья Советов" Игорь Осинькин — лучший тренер месяца в лиге.
Лена Мисько
🔝 Вот они, главные герои октября в Тинькофф РПЛ! Лучший игрок: Гамид Агаларов Лучший тренер: Игорь Осинькин Лучший гол: Кингс Кангва 📊 Лауреатов по итогам месяца выбирали эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Подробности голосования ➡️ premierliga.ru/news/rfpl/news_27343.html
сергей озеров
На мой взгляд,гол Ивана Сергеева лучший,может лучший в сезоне.Вся атака в динамике хороша,а исполнение супер. Легко,элегантно и технично исполнено.Высший класс! Кангва пальнул от безнадеги на последних секундах и подфартило, заколотил с испуга.Не спорю получилось эффектно.
Лена Мисько
Страховая вернула семье школьника, которого насмерть сбила «Ласточка», 395 тысяч рублей, взысканные с его родственников за ремонт поезда. Об этом сообщает телеканал «Дождь». После движухи в СМИ, «Росгосстрах» решил всё-таки вернуть деньги матери погибшего пацана.
Лена Мисько
Удивительно, что это вообще случилось
сергей озеров
Видимо,Главный раввин Росси настойчиво посоветовал страховщикам вернуть деньги бедной женщине.
Лена Мисько
С Днём народного единства, друзья! Пусть этот праздник подарит уверенность в том, что вместе мы преодолеем любые трудности. Желаю счастья, мира и благополучия!
Лена Мисько
Имя обвиненного в насилии бывшего тренера "Чикаго" убрано с Кубка Стэнли Имя бывшего видеотренера "Чикаго" Брэда Олдрича было убрано с Кубка Стэнли, сообщает журналист Джошуа Клиппертон. Экс-нападающий клуба Кайл Бич обвинил Олдрича в сексуальном насилии. Бич утверждает, что подвергся насилию со стороны Олдрича 8 и 9 мая 2010 года.
Лена Мисько
🟥 Игровой день ЛЧ запомнился скандальным судейством. Удаления в Дортмунде и на «Энфилде» – 🤦‍♂️ Срочно на полиграф всех! https://www.eurosport.ru/football/champions-league/2021-2022/story_sto8613906.shtml?utm_source=telegram
Лена Мисько
«Это фейк». В «Роме» опровергли интерес к Сердару Азмуну https://www.championat.com/football/news-4503267-eto-fejk-v-rome-oprovergli-interes-k-serdaru-azmunu.html
Лена Мисько
«Лучше награда в мае за весь сезон, чем за месяц!». Игорь Осинькин – о звании тренера октября в РПЛ Российская Премьер-Лига подвела итоги прошедшего месяца. Лучшим тренером чемпионата в октябре стал Игорь Осинькин, под руководством которого «Крылья Советов» одержали три победы в четырех турах – над «Динамо» (1:0), «Нижним Новгородом» (2:0) и «Краснодаром» (1:0). В эксклюзивном интервью Metaratings.ru специалист после выигрыша награды рассказал (https://metaratings.ru/blog/osinkin-o-zvanii-luchshego-trenera-oktyabrya/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) нам много интересного:. 📊 О ВЫИГРАННОЙ НАГРАДЕ: «Удивлён ли я, что опередил Семака? Я вообще за этим не следил, только вчера вечером мне сказали, что я опережаю всех в голосовании болельщиков. В прошлом сезоне мы тоже могли претендовать на звание лучшего тренера месяца, но за весь год я получил одну награду – лучшего тренера сезона. Но никаких обид, я бы сам променял это на награду лучшему тренеру сезона» ✊🏼 О ПРОГРЕССЕ: «Не хочу конкретно говорить, в чем мы поставили приоритетные задачи прибавить. У нас пока не было игр, где мы бы на протяжении всех 90 минут однозначно играли в футбол, который хотим видеть. Нам есть, за счет чего прибавлять, куда расти» 🤓 О СЕРГЕЕВЕ: «Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач, и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб. И, уверен, в сборной сделает все, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей» Кроме этого, главный тренер самарского клуба рассказал о вылете из БЕТСИТИ Кубка России, большой ротации и грядущем матче с «Химками». Велкоме (https://metaratings.ru/blog/osinkin-o-zvanii-luchshego-trenera-oktyabrya/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings)!
Лена Мисько
Все настойчивее слухи про Бориску на царство. Т.е. про нового вратаря из Балтики
Лена Мисько
Шапито не должно останавливаться
Лена Мисько
Трудно пройти мимо.... Не сочтите за рекламу, но Овечкин в образе мушкетера так и рождает бурные ассоциации. Какие у вас? Пишите в комментариях.
Лена Мисько
Моя ассоциация - это Лев Дуров в образе гасконского капитана королевских мушкетеров Де Тревилля. **** Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. И в ваших жилах тоже есть огонь. Но умнице фортуне ей богу не до вас, Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете Есть Гасконь.
Лена Мисько
Спортивная Медицина| Недоэкспертное мнение, [04.11.2021 14:12] Что касается контракта Ракицкого. Похоже, что питерское руководство перегибает с желанием "эффективно расходовать средства" после неудач с Малкомом (очевидная переплата) и Маркизио (большая зп, мало матчей). Теперь же они "играют в Переса" и видимо завершать карьеру в Зените не принято: Жиркову могли предложить еще год контракта, но из-за травмы и ряда других причин этого не сделали. Иванович, хоть и не ярко как в РПЛ отыграл еще сезон, но сделайте скидку, что это была АПЛ. Ярослав же вряд ли близок к завершению карьеры. Хотя у меня есть информация, что определенные проблемы со здоровьем, а конкретно коленями у Ярослава имеются. Но во-первых, по последним матчам, особенно в тройке это никак не влияет на его игру. Может быть немного лимитирует в скорости, но не более. Во-вторых, работа с футболистами 30+ в принципе подразумевает наличие определенных хронических проблем и так называемого load management - контроля нагрузки. Скорее всего дело в паспорте, а именно его отсутствии. Будь Ярослав россиянин, вопрос о продлении решили бы уже давно, но в условиях лимита, видимо, клуб не готов "рисковать". Учитывая форму в последних матчах, решение спорное
Лена Мисько
⚡️Антипрививочников будут наказывать по уголовным статьям **** Росздравнадзор поручил сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, пропагандирующих отказ от вакцинации. Под пристальным вниманием и на особом контроле будут врачи-антипрививочники. Теперь граждане, которые активно распространяли заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, могут попасть под две статьи Уголовного кодекса: "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и" Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия" Эти статьи предполагают серьезные санкции: до трех лет ограничения свободы и до 5 лет лишения свободы.
Сергей Микульский
Лишний раз подтверждает, что вакцинацией хотят истребить наш народ. Немецкие лагеря курят!
Лена Мисько
Вот таким и должно быть отношение к болельщикам. Как к 12-му игроку. *** Он Эйр | Роман Нагучев, [04.11.2021 14:50] // Как вам такое: Турецпотребнадзор и Федерация Футбола разрешили не больше 20.000 зрителей на матче Галатасарай- Локо. Но клуб выступает с заявлением, что это важнейший матч и готов к любым последствиям, сегодня будет аншлаг. Впервые за 1,5 года на ТюркТелекоме будет биток. Фатих Терим вчера на прессухе не только намекнул, что Галатасарай нарушит закон (сказал, что будет 22 тысячи, но по ощущениям все пятьдесят), но и назвал стартовый состав. Скандал, огнище. Мы с Элом Керимовым в предвкушении.
Лена Мисько
Рафаэль Надаль выступит на Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби Теннисист в августе досрочно закончил сезон из-за травмы. Турнир пройдет с 16 по 18 декабря. Испанец является его действующим победителем. В этом году Надаль впервые с 2004 года не попал в восьмерку лучших чемпионской гонки АТР.
Лена Мисько
🔴 Театр абсурда случился с красной Хуммельсу. Смотри картинку. Матс негрубо катился под игрока «Аякса». Но тот внезапно заложил пижонский финт, потерялся в пространстве и отдавил шипами ногу Хуммельса. Очевидный штрафной в пользу «Дортмунда». Но нет. Оливер взял и достал красную. Более того – ВАР просмотрел эпизод и удаление подтвердил. Что? Как? Почему? Зачем? Самый логичный ответ нашелся у Шнякина. Дима написал, (https://t.me/shhhnyakin/744) что решение приняли топоры с гарнитурой. И знаете... Трудно не согласиться.
сергей озеров
А,Хуммельс исполняет подкат как? Прямая нога на весу,с открытыми шипами.Сейчас не попал,а поставь ногу игрок Аякса,закрой мяч,не финти,и голеностоп убит.Это же одна секунда,просто чудо,что именно так произошло.Нельзя позволять прыгать в ноги с открытыми шипами,видно же,что Хуммельс опоздал,подкат почти сзади получился. И Фелипе в матче Ливерпуль-Атлетико,правильно удалили. Судья ему еще раньше обязан был ЖК предъявить. А в этот раз,просто нагло срубил Мане,врезав сзади по ногам,откровенно вызывающая грубость, при этом арбитра фамильярно проигнорировал. Красная,я, конечно, удивился,не все арбитры столь принципиальны,но порадовался за то что хама удалили без промедления.
Лена Мисько
Ковачич пропустит матч с Россией ГТ Хорватии Златко Далич довызвал двоих хавов - Луку Сушича из «Зальцбурга» и Мирко Антонио Чолака из «Мальме». Как объяснили мне коллеги из загребского медиахолдинга 24sata, это связано с тем, что Матео Ковачич из «Челси» уже точно не сыграет с 🇷🇺 из-за травмы. А кроме того под большим вопросом участие Йосипа Брекало из «Торино» - тоже повреждение. @slavanews
Лена Мисько
«Дайте Левандовскому «Золотой мяч», черт возьми! Иначе я отдам ему свой!» Луис Суарес Мирамонтес о Роберте https://www.sports.ru/football/1102874498-dajte-levandovskomu-zolotoj-myach-chert-vozmi-inache-ya-otdam-emu-svoj.html?sl=1
Лена Мисько
Конте в обращении к футболистам пообещал сделать Тоттенхэм great again Конте заявил своим подопечным, что будет абсолютно доступен для каждого из них, но только в случае взаимной отдачи. Он отметил необходимость сплочённости команды, большой работы во имя друг друга. Итальянец потребовал, чтобы они снова начали получать удовольствие после сложного старта сезона. Итальянский специалист также добавил, что он и его тренерский штаб привьёт игрокам победную ментальность, но они должны быть готовы действовать в сложных условиях, в частности на тренировочных занятиях. Иначе говоря, нужно пахать до седьмого пота, тогда Конте выжмет с этим составом какой-нибудь предсезонный Ауди Кап.
Лена Мисько
Опрос : Ваш личный «лидер абсурда» среди мифов о вакцинации? - То, что вакцина — это микрочип, с помощью которого можно управлять человеком - То, что массовая вакцинация — это научный эксперимент над людьми - То, что вакцины подкладывают в йогурты - То, что вакцинированный становится переносчиком коронавируса - То, что после вакцины умирают люди - То, что переболевшие коронавирусом могут не вакцинироваться
Сергей Микульский
Я думаю лидер абсурда это информация про йогурты.
Лена Мисько
Руководство «Ньюкасла» контактировало с Лёвом, но получило мгновенный отказ Оказывается, перед тем, как приглашать к себе Унаи Эмери и Паулу Фонсеку, руководство «Ньюкасла» считало главным претендентом на должность главного тренера команды бывшего наставника сборной Германии Йоахима Лёва. По крайней мере, такой информацией поделился журналист Гилем Балаге. Согласно источнику, представители «сорок» обратились к немецкому специалисту, но тот мгновенно ответил отказом, заявив, что ни при каких обстоятельствах пока что не согласится возглавлять английский клуб. Стоит напомнить, что сейчас самым явным кандидатом на вакантное место принято считать Эдди Хау, в услугах которого также заинтересованы в «Ньюкасле».
Лена Мисько
Благодаря двум голам в ворота «Зенита» форвард «Ювентуса» Пауло Дибала обошел Мишеля Платини по числу результативных ударов в составе «бьянконери». Теперь в активе Дибалы 106 голов за «Юве». Мишель Платини забил 104 гола в черно-белой футболке. «Поздравляю всех с победой. Очень горд тем, что мне удалось превзойти легендарного Платини», - написал Дибала на своей странице в Instagram.
Ruslan Zakirov
Сын сейчас едет на стадион Лестера с агентом Зинченко и двумя британцами. Все будут болеть за Спартак.
Лена Мисько
⚽️ФК "Торпедо" сообщил на своем сайте, что умер Андрей Редкоус, бывший игрок команды. Он также выступал во второй половине 1970-х за "Зенит". Очень талантливый игрок. Форвард. Потом играл под нападающими. Пушечный дальний удар. Умело подавал угловые. Чувство мяча - сумасшедшее. В 1980-м ушел в московское "Торпедо". С тренером Юрием Морозовым у него не сложилось. Редкоус любил импровизацию. Трибуны ему аплодировали. Играл за "Торпедо" до 1986-го, выиграл в составе команды Кубок СССР. Начинал Андрей в красноярском "Автомобилисте" вместе с Олегом Романцевым. Великолепно играл в русский хоккей. Говорят, по потенциалу был игрок сборной. Но в сборную СССР было трудно попасть. И потом Редкоус заикался, что мешало. Молчаливый был, скромный. 64 года
Лена Мисько
❗️О назначении Хави в «Барсу» объявят в пятницу. Переговоры с «Аль-Саддом» прошли хорошо. — Diario Sport.
Лена Мисько
4:3! Есть еще одна победа наших парней на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу 💪 Обе сборные еще до матча гарантировали выход в полуфинал, но выигрывать все равно приятно. А завтра нас ждет заруба с Португалией за выход в финал турнира 👊

Картина дня

наверх