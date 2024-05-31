Адиев ушел из сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. «Ахмат» хотел оставить тренера, совмещавшего 2 должности

«Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана.
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