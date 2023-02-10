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Тарасова о том, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Глупость. Тренировать ее должны здесь, в России, а выступать у нас ей почему‑то нельзя»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

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