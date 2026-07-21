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Газета.ру

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Водолацкий назвал провокацией митинг в Грузии в защиту ударившего россиянку

Водолацкий назвал провокацией митинг в Грузии в защиту ударившего россиянку

Нападение на россиянку в Грузии и митинг в защиту нападавшего - это провокация оппозиционных сил, которые получают средства из-за рубежа и стремятся разрушить налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой.

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