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Гришин о спорном голе «Нефтехимика» «Сибири»: «У нас было шесть полевых, но трое не участвовали в игре. Судьи правильно разобрались по новым правилам»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о спорном моменте с третьей шайбой команды в ворота «Сибири» (3:2).

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