Назначение Дмитрия Давиденкo на пост генерального директора киностудии «Ленфильм»

Киностудия «Ленфильм» получила нового руководителя — им стал Дмитрий Давиденко. Совет директоров компании принял решение назначить его генеральным директором, что подтвердил официальный сайт правительства Санкт-Петербурга.
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