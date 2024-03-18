Шольц прибыл в Израиль и обратился к Нетаньяху

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль к заключению сделки по освобождению заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в Газе с 7 октября, сопровождающейся более длительным прекращением огня, сообщает Times of Israel.
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