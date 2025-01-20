Из-за роста цен выплаты по ОСАГО предложили увеличить на 30%

«РосБалт» выяснил подробности инициативы, внесенной в Госдуму. Сразу 11 депутатов Госдумы и один член Совета Федерации в понедельник совместно внесли на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которые подразумевают повышение лимитов выплат по ОСАГО на 30%.