Бывший разработчик Bioware Марк Дарра сообщил, что Mass Effect 5 все еще находится на стадии подготовки к производствуМарк Дарра, директор Dragon Age Origins и Dragon Age 2 и других проектов Bioware, покинул компанию в 2020 году, но продолжает рассказывать о своем бывшем рабочем месте в своих видео, в которых он делится закулисными… источник#Mass_Effect.