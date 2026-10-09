Форвард Петр Корнели официально перешел в «Шаньси»

31-летний французский форвард Петр Корнели отправился в Китай. Игрок продолжит карьеру в « Шаньси ». Корнели был выбран 53-м на драфте-2016 НБА и провел один сезон (2021/22) в США, выступая за «Денвер» (13 матчей).
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